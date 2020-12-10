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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

фото © zdrav.expert

В Севастополе за прошедшие сутки у 76 человек зафиксирован диагноз COVID-19, еще 5 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом скончались.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«Заболевшие – люди в возрасте от 16 до 87 лет. 53 человека госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении», - уточнили в пресс-службе.

Скончавшимся пациентам было от 40 до 82 лет. Известно, что во всех случаях течение болезни сопровождалось хроническими заболеваниями.

Кроме того, за сутки 32 человека выписаны после выздоровления.

С начала года в Севастополе коронавирусом заразились 5063 человек. По состоянию на утро 10 декабря выздоровели 4614 человек, 158 пациентов умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 128 человек, в обсерваторе «Изумруд» – 99 «легких» пациентов, на амбулаторном лечении дома – еще 137 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В Севастополе 74 новых заражения и пятеро умерших. За прошедшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 74 новых случая COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

В Севастополе за прошедшие сутки у 76 человек зафиксирован диагноз COVID-19, еще 5 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом скончались.

Коронавирус в Крыму
Антерекорды каждый день: в Крыму 289 новых заражений коронавирусом

Антерекорды каждый день: в Крыму 289 новых заражений коронавирусом

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