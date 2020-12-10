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Коронавирус в Крыму

Количество госпитализаций крымчан с COVID-19 за неделю почти удвоилось

12:17 четверг, 10 декабря 2020
Количество госпитализаций крымчан с COVID-19 за неделю почти удвоилось

фото © Новости Крыма

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Крыму за неделю почти удвоилось.

Об этом во время заседания оперштаба по коронавирусу сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

«За прошлую неделю в стационары госпитализировали 872 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рост составил в абсолютных цифрах 405 человек или 86% по сравнению с предыдущей неделей. Выписанных пациентов на 27% меньше, чем на прошлой неделе – 1 449 человек», – сообщил Остапенко.

На лечении находятся 3 670 человек, из которых амбулаторно проходят лечение 2 255. Из продолжающих лечение 102 пациента находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, вторую неделю этот показатель стабильный – не увеличивается и не уменьшается. К аппаратам ИВЛ подключены 39 пациентов, 8 – на инвазивной, 31 – на неинвазивной, 1 015 пациентов получают оксигенотерапию.

Для лечения больных с коронавирусом и внебольничных пневмоний всего развернута 3 281 койка, в том числе 2 953 для лечения COVID-19. За неделю развернуто 185 коек, 65 из них в Ленинской ЦРБ, 120 – в санатории «Здравница».

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 17 661 человека с начала года. Выздоровевших за весь период – 13 500 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 339 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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