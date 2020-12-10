Власть
Готовились заранее? Медаль «За возвращение Крыма» сделана за несколько месяцев до «русской весны»
фото © Новости Крыма
Медаль с таким названием была заказана еще в декабре 2013 года, пишет аналитик Юрий Христензен.
Официальная историография выглядит так. В пятницу 21 марта 2014 года Министерство обороны Российской Федерации издает приказ № 160 «Об учреждении медали Министерства обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма«».
В понедельник 24 марта начинаются первые награждения. Получается, что за выходные кто-то изготовил наградную продукцию. А теперь смотрим реальную историю, сообщает newizv.ru.
Первая информация на сайте госзакупок о тендере на «Поставку медалей в подарочной упаковке с бланками удостоверений» была опубликована 17 декабря 2013 года. Начальная цена 2,9 млн. рублей. Конечный срок подачи заявок 25 декабря. Никаких иных медалей Министерство обороны в этот период не заказывало. 30 декабря был проведен аукцион на производство медали, который выиграло ООО завод Мосштамп.
Медаль «За возвращение Крыма» действительно есть в перечне Мосштампа. Никаких других медалей по заказу Министерства обороны завод в этот период не выпускал. Срок изготовления 21 день. С начала февраля медали уже ждали своих «героев». Это привело к небольшому конфузу. На медали выбито начало операции - «20 февраля 2014 года». В этот день Янукович был еще легитимным президентом. 21 февраля он подпишет соглашение с оппозицией и 23 февраля поедет в Крым. Затем будет вывезен на российском военном корабле в Россию.
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Готовились заранее? Медаль «За возвращение Крыма» сделана за несколько месяцев до «русской весны»
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