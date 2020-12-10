Дворец царской семьи Харакс в Крыму обещают отреставрировать к 2022 году

Дворец Харакс в крымской Гаспре, в котором проживала царская семья, планируют отреставрировать в 2021-2022 годах.

Об этом в среду журналистам сообщила генеральный директор санатория «Днепр» Елена Николаенко, на территории которого находится дворец.

«Мы это здание тоже планируем отремонтировать уже в следующем году за счет средств санатория, за счет средств федерального бюджета. Конечно, мы будем стараться, и при проектировании это учитывали, сохранить стиль, внутренний, в том числе, стиль этого здания» - сказала она.

По ее словам, здание дворца из частной в государственную собственность удалось вернуть только весной этого года. Как отметила генеральный директор, ремонт, согласно планам, планируется закончить в течение двух лет. «В 2022 году у нас будет 200-летие нашего санатория», - рассказала Николаенко.

Как уточнила библиотекарь и экскурсовод санатория Татьяна Бурцева, здание дворца с 16 комнатами было построено в 1904-1907 годах архитектором Николаем Красновым для великого князя Георгия Михайловича Романова, его супруги и детей. «Они здесь прожили очень мало. В августе 1907 приехали до 1914 года. <...> Еще знаменит тем, что здесь прожила последний год перед эвакуацией мать Николая II - Мария Федоровна. Здесь она узнала о расстреле Николая и его семьи», - уточнила собеседница.обещания

В тексте использованы материалы: ТАСС

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