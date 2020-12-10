Власть
«Дело о недоносительстве» в Крыму: прокурор зачитал обвинительное заключение
В Советском районном суде 8 декабря прокурор представил текст обвинительного заключения и допросил трех свидетелей по «делу о недоносительстве» в отношении Энвера Топчи.
Среди свидетелей обвинения – понятые, которые присутствовали на обыске в доме Топчи и оперативный сотрудник ФСБ России.
«Сегодня мы допрашивали сотрудника ФСБ и он большую часть допроса рассказывал о гражданине якобы воюющем в Сирии, сотрудник ФСБ не знает, жив ли этот гражданин или мертв, совершал ли он преступления на территории Крыма или не совершал, также он рассказал что у Энвера Топчи с этим гражданином была короткая переписка в социальной сети, больше у него никаких контактов не было», – пояснил адвокат
По словам защитника Эмиля Курбединова, во время допроса понятых выяснилось, что при проведении обыска Энверу Топчи не сообщали о праве на адвоката.
«Во время допроса оба свидетеля подтвердили тот факт, что Энверу Топчи во время обыска не сообщали о праве на адвоката, и он не писал отказ от помощи адвоката, и им право на адвоката реализовано не было. Также они рассказали что во время обыска сотрудники пытались допрашивать Энвера Топчи», – резюмировал Курбединов.
По словам адвоката, Топчи заявил, что не признает свою вину.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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