Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Число переведенных на дистанционку школьников в Крыму почти удвоилось ● Из Краснодарского края в Крым доставят кислород для больных коронавирусом ● Заболеваемость внебольничными пневмониями выросла в Крыму на 300 процентов ● В Крыму родителям запретили посещать утренники в детских садах ● В Севастополе 74 новых заражения и пятеро умерших
Антерекорды каждый день: в Крыму 289 новых заражений коронавирусом
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За 9 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 289 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 211 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4588 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 413 человек, выздоровевших за весь период – 13 913 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.
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Антерекорды каждый день: в Крыму 289 новых заражений коронавирусом
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