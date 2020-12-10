Антерекорды каждый день: в Крыму 289 новых заражений коронавирусом

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За 9 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 289 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 211 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4588 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 413 человек, выздоровевших за весь период – 13 913 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Заболеваемость внебольничными пневмониями выросла в Крыму на 300 процентов. Заболеваемость внебольничными пневмониями с начала года выросла в Крыму на 300%.

В Севастополе 74 новых заражения и пятеро умерших. За прошедшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 74 новых случая COVID-19.

Аксенов приказал лекарствам вернуться в аптеки. В республике увеличилось количество жалоб на дефицит лекарств в аптеках и больницах.

Заболеваемость COVID-19 в Крыму с августа выросла в 13,5 раз. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым выросла в 13,5 раз за четыре месяца.