Аксенов грозит очередными увольнениями очередным чиновникам

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поставил под сомнение озвученные темпы реализации мероприятий в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым (благоустройство общественных и придомовых территорий).

Об этом он сказал сегодня на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в Республике Крым.

«Вы точно уверены, что у нас все работы в этой части будут выполнены? Хотя, объем работ небольшой на этих общественных территориях. Вы убеждены в том, что та информация, которая вам подается, достоверная?» — сказал он, обращаясь к курирующему программу заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергею Донцу.

В свою очередь Сергей Донец отметил, что средний процент выполнения мероприятий в рамках данной программы составляет 87%.

«В нынешней динамике с тем количеством людей и техники, у нас могут отстать только город Керчь, это те территории, на которых обнаружили археологические находки и снаряды. Город Симферополь, самый крупный объект в Республике Крым территория возле Дворца культуры профсоюзов и Джанкойский район, парк Завет-Ленинский. И подрядчики, и руководители регионов сказали, что работы выполнят», — подчеркнул Сергей Донец.

Сергей Аксенов отметил, что объективных причин, которые освободят заказчиков от ответственности, очень немного.

«Сказали — это одно, а подтвердить делом (количеством людей и техники на объекте) это другое. Вас сколько раз в день обманывают? Я думаю, больше 10 точно. Все претензии будут к тем, кто принимал решения о назначении подрядчиков. Осталось немного, в конце года посмотрим. Неисполнение программы означает увольнение», — сказал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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