Происшествия
Женщина упала в семиметровый колодец в крымском селе
Сотрудники МЧС Крыма спасли женщину, которая упала в колодец глубиной около семи метров, сообщила пресс-служба ведомства.
«В службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Ароматное Белогорского района женщина упала в колодец и самостоятельно выбраться не может. Необходима помощь спасателей в извлечении пострадавшей из колодца», – говорится в сообщении.
К месту происшествия направилась дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».
По прибытии спасатели выяснили, что женщина находится в колодце уже несколько часов. Сам колодец заполнен водой на полметра.
«С помощью альпинистского снаряжения, в колодец спустился спасатель, который надел на пострадавшую эвакуационную косынку. Впоследствии был осуществлен подъем женщины на поверхность, и она была передана врачам скорой медицинской помощи», – отметили в МЧС.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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