Женщина упала в семиметровый колодец в крымском селе

Сотрудники МЧС Крыма спасли женщину, которая упала в колодец глубиной около семи метров, сообщила пресс-служба ведомства.

«В службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Ароматное Белогорского района женщина упала в колодец и самостоятельно выбраться не может. Необходима помощь спасателей в извлечении пострадавшей из колодца», – говорится в сообщении.

К месту происшествия направилась дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии спасатели выяснили, что женщина находится в колодце уже несколько часов. Сам колодец заполнен водой на полметра.

«С помощью альпинистского снаряжения, в колодец спустился спасатель, который надел на пострадавшую эвакуационную косынку. Впоследствии был осуществлен подъем женщины на поверхность, и она была передана врачам скорой медицинской помощи», – отметили в МЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе стало меньше бешеных. Количество животных, зараженных бешенством, в Севастополе сокращается.

Под Симферополем в тройном ДТП погиб водитель легкового авто. Под Симферополем в районе села Богдановка произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого погиб один человек.

Под Севастополем мусоровоз убил пешехода. Трагедия произошла между Инкерманом и Ялтинским кольцом.

Лобовое столкновение легковушек произошло в центре Симферополя. Два человека пострадали при лобовом столкновении легковушек в районе радиорынка на улице Объездная в Симферополе.