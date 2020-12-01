Занимательная статистика: севастопольцы ленивы и плодоядны

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Севастопольцы любят здоровый образ жизни и овощи и не склонны к сверхурочной работе.

Такие выводы можно сделать после анализа данных Росстата.

Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, севастопольский обыватель отдыхает в сутки 16 часов и 34 минуты. Это на час больше, чем среднероссийские 15 с половиной часов, цитирует «Комсомольская правда» аналитиков агентства FinExpertiza.

Типичный россиянин 8 часов спит, еще три с половиной часа тратит на еду и гигиену, около 4 часов отводятся на хобби, спорт и развлечения. А все остальное время — то есть чуть меньше восьми с половиной часов — уходит на работу или учебу.

Самыми трудолюбивыми оказались жители Магаданской области, где на отдых и развлечения отводится меньше 15 часов в сутки.

А в «зоне релакса», помимо Севастополя, находятся Чечня, Ингушетия и Дагестан, где отдыхают по 17 часов.

Как уточнили аналитики, для республик Северного Кавказа есть вполне гармоничная причина «безделья» — высокий, по сравнению с остальной Россией, уровень безработицы.

Отметим, что объяснение «расслабленности» Севастополя экономическими причинами тоже выглядит логичным.

По данным Крымстата, за январь – октябрь 2020 года индекс промышленного производства в Севастополе упал на 14,8%, в том числе: в обрабатывающей промышленности — на 22,6%, обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — на 5,6%.

Напомним: в первом квартале 2020 года COVID-2019 в Севастополе оказался повинен в падении строительства вдвое, потере четверти промышленного производства, росте убытков организаций и многомиллионном долге по заработной плате.

Помимо качественного отдыха, севастопольцы предпочитают вести здоровый образ жизни — население города-героя относится к лидерам по соблюдению нормы питания.

По данным Росстата, 49,6% мужчин Севастополя потребляют не менее 400 граммов положенных ежесуточно овощей и фруктов.

Превосходят по количеству потребления пищи растительного происхождения только на Кавказе — в Ингушетии (72,8%) и Адыгее (65,7%). Для сравнения: в Ненецком автономном округе лишь 1,9% мужчин едят не менее 400 граммов овощей и фруктов. Стоит отметить, что ведомство не учитывало при анализе потребление картофеля.

В тексте использованы материалы: Форпост

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