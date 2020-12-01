Время пострелять: на пляж в Севастополе вышел мужчина с пулеметом

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Стрелок объяснил свои действия желанием опробовать оружие.

Днем 29 ноября в Севастополе мужчина вышел на Адмиральский пляж и открыл огонь в сторону моря. На звуки выстрелов прибыли сотрудники полиции, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По предварительной информации, полицейские обнаружили на пляже внедорожник Jeep, 45-летний владелец которого заявил, что стрелял из охолощенного пулемета Калашникова с целью опробовать его в деле.

В багажнике машины правоохранители нашли оружие и боеприпасы, которые были изъяты и направлены на экспертизу.

Собственные источники в экстренных службах уточнили, что в результате стрельбы никто не пострадал.

Напомним: несколько лет назад пьяный мужчина открыл огонь из охотничьего ружья на проспекте Генерала Острякова. А гость из Ульяновска подстрелил в баре крымчанина в ходе алкогольной ссоры.

В тексте использованы материалы: Форпост

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