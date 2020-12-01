В Симферополе силовики не дали закончить групповое избиение

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь в ночное время на маршруте патрулирования в одном из микрорайонов крымской столицы, защитили горожанина, который стал жертвой нападения группы хулиганов.

Сотрудники Росгвардии, заметив, как несколько молодых людей ногами избивают лежащего на земле мужчину, пресекли противоправные действия.

Правоохранители задержали нападавших, которыми оказались местные жители 1990, 1993 и 1994 годов рождения. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

Росгвардейцы вызвали на место инцидента бригаду медиков и оказали доврачебную помощь получившему многочисленные травмы лица и головы мужчине. Установлено, что потерпевший и его обидчики отдыхали за соседними столиками в круглосуточно работающем баре, где между ними и возник конфликт, переросший в драку.

Правонарушители переданы в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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