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Власть

В Симферополе погасят «вечный огонь»

Профилактические работы проведут на мемориале «Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата» в Симферополе.

Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.

«С 18.00 1 декабря до 18.00 2 декабря будет проводиться профилактика газового оборудования на могиле Неизвестного солдата, расположенной в парке им. Гагарина. В указанный период времени будет приостановлена работа символа памяти – «Вечного огня», – уточнили в администрации.

По информации министерства внутренней политики, информации и связи Крыма, 3 декабря в Симферополе будет ограничено движение на одной из улиц в связи с проведением мероприятия ко Дню Неизвестного солдата. В частности, с 7.00 до 10.30 по ул. Павленко (от Т-образного перекрестка с проспектом Александра Невского) в сторону парка имени Гагарина.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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