В Севастополе заработал колл-центр для консультаций по COVID-19

В правительстве Севастополя сообщают, что запустили региональный колл-центр с единым номером, по которому будут принимать звонки и консультировать по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.

«В Севастополе, как и по всей России, запущен единый номер 122. При звонке из Севастополя идет автоматическая переадресация в наш региональный оперативный штаб. По этому номеру можно обратиться, чтобы уточнить информацию об ограничительных мерах, которые действуют на территории города, оставить заявку на посещение врача, сообщить о проблеме с лекарствами или ухудшением самочувствия. Оперативный штаб формирует заявку и направляет ее в медицинскую организацию или Роспотребнадзор», – пояснила директор Департамента цифрового развития Александра Осипова.

В ведомстве отметили, что с мобильного телефона звонки на номер 122 – бесплатные.

По состоянию на утро 30 ноября в Севастополе зарегистрировано 65 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4346 человек, выздоровело 3789 человек, 120 умерло.

В Крыму за время пандемии выявлено 15372 положительных на COVID-19. Выписано с выздоровлением – 11422, умерли 286 человек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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