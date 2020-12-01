В Севастополе столкнулись два внедорожника: водители в больнице

В Севастополе на Камышовом шоссе произошло лобовое столкновение внедорожников Hyundai Tucson и Opel Antara.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

«Водитель автомобиля Hyundai Tucson не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Opel. В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств. Их госпитализировали», - сообщили РИА Новости Крым в МВД Севастополя.

Как ранее сообщалось, под Симферополем в районе села Богдановка произошло ДТП с участием трех автомобилей. По данным ГИБДД, водитель Газели на регулируемом перекрестке во время поворота не уступил дорогу автомобилю Opel Vectra. В результате удара отечественное авто отбросило на стоявшую рядом Skoda Octavia, а Opel вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. Водитель погиб.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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