Происшествия
В Севастополе столкнулись два внедорожника: водители в больнице
В Севастополе на Камышовом шоссе произошло лобовое столкновение внедорожников Hyundai Tucson и Opel Antara.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
«Водитель автомобиля Hyundai Tucson не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Opel. В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств. Их госпитализировали», - сообщили РИА Новости Крым в МВД Севастополя.
Как ранее сообщалось, под Симферополем в районе села Богдановка произошло ДТП с участием трех автомобилей. По данным ГИБДД, водитель Газели на регулируемом перекрестке во время поворота не уступил дорогу автомобилю Opel Vectra. В результате удара отечественное авто отбросило на стоявшую рядом Skoda Octavia, а Opel вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. Водитель погиб.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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