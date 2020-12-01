В Севастополе стало меньше бешеных

Количество животных, зараженных бешенством, в Севастополе сокращается.

Об этом рассказал Заксобрания начальник управления ветеринарии Николай Дмитрив.

В 2019 году в Севастополе было зарегистрировано два случая бешенства. При этом «диагностическим исследованиям» было подвергнуто 13137 животных. 195 животных было отправлено на карантин.

В 2018 году в Севастополе было три случая бешенства - благодаря таким скромным цифрам можно говорить об улучшении статистики на треть. Еще более оптимистично выглядит сравнение с 2017 годом - тогда бешенством заболело 7 животных.

«Данные показатели свидетельствуют о стабилизации эпизоотической ситуации на территории Севастополя и характеризуют качество проводимых противоэпизоотических мероприятий», - отметил главный ветеринар Севастополя.

Надо сказать, что такая ситуация отмечается не во всех регионах. Только в сентябре 2020 года в России зафиксировано 154 случая бешенства среди диких, домашних и сельскохозяйственных животных. Наибольшее их число выявлено в Пензенской, Саратовской, Ярославской, Московской, Челябинской, Тюменской, Самарской, Владимирской и Оренбургской областях.

О том, что в последние годы на большинстве территории Российской Федерации отмечается ухудшение эпизоотической обстановки по бешенству, в августе 2019 года заявлял Роспотребнадзор. В том числе подчеркивалось, что новые очаги появляются в дикой природе. Из диких животных самым активным переносчиком бешенства (80% случаев) на территории России являются лисы. За ними с большим отрывом идут енотовидная собака (14%) и волк (1%). На долю остальных приходятся цифры совсем уж незначительные.

Для справки: По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно умирает от бешенства около 60 тысяч человек. Из них около 34 тыс. человек приходится на Азию.

В тексте использованы материалы: Форпост

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