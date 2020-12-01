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Происшествия

В Севастополе морской пехотинец разбил камнями камеру фиксации нарушений ПДД

Солдату Владимиру, служащему в Севастополе, стало скучно во время увольнения.

Подняв с земли горсть камней, он принялся забрасывать ими дорожную камеру фиксации нарушений ПДД.

Сообщение о хулигане поступило на пульт севастопольской полиции. О странных выходках парня в форме решил рассказать 46-летний очевидец. Шалости 19-летнего солдатика вылились в ущерб больше миллиона рублей.

Сотрудники отделения уголовного розыска Севастополя задержали бунтаря. Солдат на тот момент проходил срочную службу в воинской части в отряде морской пехоты, пишет kp.ru.

На допросе Владимир во всем сознался. Арестовывать его не стали, а поместили под пристальный надзор командира части.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму Су-27 едва не сбил американский разведывательный самолет. Боевой самолет ВС США попытался нарушить воздушное пространство над Крымом, за что едва не был сбит

Украина опубликовала кадры наступления на Россию. Украинские военные отработали наступление на позиции условного противника.

Для фрегата «Херсонес» в Крыму планируют пошить паруса за 23 млн рублей. В Крыму планируют потратить 23,7 млн рублей на алые паруса для учебного судна «Херсонес», который сейчас базируется в порту Севастополя.

Турецкий ударный дрон демонстративно подлетел к Крыму. После того, как сравнительно недавно президент Турции открыто заявил о готовности вернуть Крым, подчеркнув, что полуостров являлся ранее частью Турции, рядом с Крымом появился турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2.

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