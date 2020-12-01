Происшествия
В Севастополе из пожара спасли 12 человек и трех котов
фото © МЧС Севастополя
Пожарные в Севастополе эвакуировали 12 человек и трех котов из горящего многоквартирного дома по улице Древняя, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.
По информации ведомства, сигнал о происшествии поступил около 16:00 в понедельник от очевидцев.
«Из жилого дома пожарными эвакуировано 12 человек. Два человека спасены с помощью спасательных устройств, одна пожилая женщина эвакуирована через балкон второго этажа по трехколенной лестнице. Кроме того, силами огнеборцев из задымленного помещения спасено 3 кота», – говорится в сообщении.
Спасателям удалось не допустить распространения пламени и локализовать пожар, его площадь составила 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
В тушении пожара было задействовано 28 человек и 10 единиц техники.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды. Специалисты российского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили об увеличении рисков происшествий в Крыму из-за использования некачественной воды на фоне ее дефицита на полуострове, сообщает ТАСС.
В Севастополе стало меньше бешеных. Количество животных, зараженных бешенством, в Севастополе сокращается.
Под Симферополем в тройном ДТП погиб водитель легкового авто. Под Симферополем в районе села Богдановка произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого погиб один человек.
Под Севастополем мусоровоз убил пешехода. Трагедия произошла между Инкерманом и Ялтинским кольцом.
Время пострелять: на пляж в Севастополе вышел мужчина с пулеметом
Стрелок объяснил свои действия желанием опробовать оружие.
СК проверит законность изъятия детей из многодетной семьи в Крыму
Следственный комитет в Крыму организовал проверку информации об изъятии органами опеки детей из многодетной семьи.
В Севастополе из пожара спасли 12 человек и трех котов
Пожарные в Севастополе эвакуировали 12 человек и трех котов из горящего многоквартирного дома по улице Древняя, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.
Концлагерь или дикий мир: владельца крымского сафари-парка обвинили в гибели львов
Вокруг «Тайгана» разгорается новый скандал.
27 ноября
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой