В Севастополе из пожара спасли 12 человек и трех котов

фото © МЧС Севастополя

Пожарные в Севастополе эвакуировали 12 человек и трех котов из горящего многоквартирного дома по улице Древняя, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

По информации ведомства, сигнал о происшествии поступил около 16:00 в понедельник от очевидцев.

«Из жилого дома пожарными эвакуировано 12 человек. Два человека спасены с помощью спасательных устройств, одна пожилая женщина эвакуирована через балкон второго этажа по трехколенной лестнице. Кроме того, силами огнеборцев из задымленного помещения спасено 3 кота», – говорится в сообщении.

Спасателям удалось не допустить распространения пламени и локализовать пожар, его площадь составила 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара было задействовано 28 человек и 10 единиц техники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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