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Коронавирус в Крыму

В Севастополе 62 новых заболевших и три смерти от COVID-19 за сутки

В Севастополе 62 новых заболевших и три смерти от COVID-19 за сутки

фото © Новости Крыма

В Севастополе 62 человека заболели COVID-19 за прошедшие сутки.

По данным пресс-службы правительства, среди них есть годовалый ребенок и 82-летний пенсионер. Еще 107 пациентов выписаны после выздоровления.

Известно, что только шестеро новых пациентов с подтвержденным COVID-19 были госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы. Остальные 56 человек остались дома на амбулаторном лечении.

Также за сутки скончались еще трое пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это двое мужчин в возрасте 68 и 72 лет и 90-летняя женщина.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4408 человек. В настоящий момент выздоровело 3896 человек, 123 умерло. На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах 148 человек, в «Изумруде» – 118. На амбулаторном лечении – 215 человек», - подсчитали в правительстве города.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки выявлено 214 случаев COVID-19, семеро пациентов скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму еще 214 новых заражений коронавирусом за сутки. За 30 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Севастополе заработал колл-центр для консультаций по COVID-19. В правительстве Севастополя сообщают, что запустили региональный колл-центр с единым номером, по которому будут принимать звонки и консультировать по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.

Тенденция изменилась: у кого в Крыму чаще выявляют ВИЧ. Из всех ВИЧ-положительных пациентов в Крыму 60% - это мужчины.

Когда закончится пандемия COVID-19 - прогноз главы «Вектора». Пандемия коронавируса завершится в 2021 году, но сам возбудитель заболевания никуда не денется.

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