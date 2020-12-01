Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще семь крымчан умерли за сутки от коронавируса ● В Крыму еще 214 новых заражений коронавирусом за сутки ● В Севастополе заработал колл-центр для консультаций по COVID-19 ● Когда закончится пандемия COVID-19 - прогноз главы «Вектора» ● Еще одну больницу в Севастополе отдадут под ковидный госпиталь
В Севастополе 62 новых заболевших и три смерти от COVID-19 за сутки
фото © Новости Крыма
В Севастополе 62 человека заболели COVID-19 за прошедшие сутки.
По данным пресс-службы правительства, среди них есть годовалый ребенок и 82-летний пенсионер. Еще 107 пациентов выписаны после выздоровления.
Известно, что только шестеро новых пациентов с подтвержденным COVID-19 были госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы. Остальные 56 человек остались дома на амбулаторном лечении.
Также за сутки скончались еще трое пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это двое мужчин в возрасте 68 и 72 лет и 90-летняя женщина.
«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4408 человек. В настоящий момент выздоровело 3896 человек, 123 умерло. На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах 148 человек, в «Изумруде» – 118. На амбулаторном лечении – 215 человек», - подсчитали в правительстве города.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки выявлено 214 случаев COVID-19, семеро пациентов скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму еще 214 новых заражений коронавирусом за сутки. За 30 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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