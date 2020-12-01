В Крыму решили, что пандемия не повлияла на высокий интерес инвесторов

Интерес инвесторов к полуострову не снижается, несмотря на эпидемиологическую обстановку и связанные с ней ограничения – заявленная сумма инвестиций в текущем году уже на 1,7 млрд рублей больше прошлогодней.

Об этом сообщил руководитель Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона.

«В 2019 году наш инвестсовет одобрил 22 проекта на общую сумму почти 4 миллиарда рублей, в 2020 году – это 23 проекта на общую сумму 5,7 миллиардов рублей, – сообщил он. – Мы видим, что интерес инвесторов к полуострову не снижается, а сложившаяся эпидемиологическая обстановка и связанные с ней ограничения – не влияют».

Всего с начала текущего года в Корпорацию развития Республики Крым обратилось 155 потенциальных инвесторов для подбора инвестиционной площадки, что незначительно меньше, чем в аналогичный период 2019 года – тогда их было 163. «Однако год еще не окончен и активность бизнесменов не снижается, – отметил руководитель Корпорации.

Одобренные инвестсоветом 23 соглашения позволят сформировать 709 рабочих мест в регионе.

Ранее вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин во время рабочего визита в Крым сообщил журналистам, что большие инвесторы проявляют интерес к Крыму, но брендовых сетей пока не будет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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