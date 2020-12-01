В Крыму предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды

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Специалисты российского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили об увеличении рисков происшествий в Крыму из-за использования некачественной воды на фоне ее дефицита на полуострове, сообщает ТАСС.

В институте отметили, что основные причины, которые привели к сложной обстановке, связанной с обеспечением населения питьевой водой в Крыму, заключаются в незначительных осадках в сентябре-ноябре текущего года, обмелением водохранилищ и изношенностью водопроводных сетей. В связи с прекращением работы каптажей и скважин 29 населенных пунктов Крыма переведены на режимное водоснабжение, организован подвоз воды. Так, на прошлой неделе в населенном пункте Скалистое воду подавали два раза в день только на 15 минут. Во многих населенных пунктах горячее водоснабжение отключено.

«К ситуации с дефицитом воды в Крыму добавляются риски увеличения происшествий, связанных с использованием некачественной воды в Алуштинском, Бахчисарайском районах, в Симферополе, Феодосии, Евпатории и Ялте», – говорится в сообщении института.

В связи со сложившейся ситуацией начальник научно-исследовательского института МЧС России Сергей Диденко рекомендует «заинтересованным органам исполнительной власти субъекта во взаимодействии с органами местного самоуправления в сложившихся условиях усилить мониторинг за обеспечением необходимого объема и качества питьевой воды в Крыму».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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