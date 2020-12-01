В Крыму предложили увеличить продолжительность обучения на права

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Теоретическая часть экзаменов на водительские права не требует доработки. Нужны изменения в практическую часть.

Таким мнением с корреспондентом поделился руководитель проекта «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог», член регионального штаба ОНФ в Севастополе Максим Мишин.

Ранее заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин заявил, что билеты к экзамену на водительские права будут перерабатывать с учетом статистики аварийности на дорогах.

«В теоретической части есть разные вопросы, когда включена и медицина, и магистрали. Предлагают лишь только изменить составы билетов по вопросам. Я не знаю, что там можно еще придумать, потому, что они затрагивают практически все аспекты, связанные с дорогой. Наоборот, нужно переходить к изменениям в практической части. Потому что курсанты катаются по одному маршруту и запоминают разметку и знаки, сдают экзамен по конкретным маршрутам, а по выезду в город начинают теряться», - сказал Мишин.

По его словам, за полтора-два месяца обучить водителя практически невозможно.

«Тут только на вождение необходимо тратить два-три месяца, а у нас умудряются за месяц пройти и теорию, и практику. Нужно увеличить продолжительность обучения. Как для хорошего усвоения теории, так и для практики. Водители выходят из автошколы неподготовленными. Сейчас автошколы – это коммерческая составляющая. Люди нацелены на получение прибыли, а не на обучение водителей», - поделился своим мнение общественник.

Мишин отметил, что хорошо было бы начинать изучать ПДД еще в школах.

Как сообщалось ранее, с 1 апреля 2021 года в России вступят в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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