В Крыму мужчине, зарезавшему знакомую, дали всего 8 лет колонии

В Феодосии вынесен приговор об убийстве жителем пгт Коктебель своей знакомой, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Прокуратура г. Феодосии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя пгт Коктебель. Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в середине июня текущего года, находясь на территории одного из пансионатов в пгт Коктебель, молодой человек в ходе ссоры со своей знакомой нанес ей несколько ударов ножом, причинив множественные колото-резаные повреждения шеи и живота, от которых последняя скончалась на месте происшествия.

Феодосийский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления, назначив ему окончательное наказание, с учетом ранее вынесенного приговора, которым мужчина признан виновным в совершения преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), в виде 8 лет и 10 дней лишения свободы.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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