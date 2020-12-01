Происшествия
В Крыму мужчина запугивал жену косой
В отношении жителя Красноперекопского района, подозреваемого в угрозе убийством, возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» поступил звонок от 28-летней жительницы одного из сел района. Женщина сообщила, что муж ей угрожает расправой. Заявительница рассказала правоохранителям, что ее супруг устроил скандал и стал угрожать ей расправой, замахивался в ее сторону ручной косой.
Выехавшие на место происшествие полицейские пресекли противоправные действия 31-летнего злоумышленника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Позже мужчина полностью признал вину в совершении преступления и раскаялся.
В настоящее время отделением дознания МО МВД России «Красноперекопский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Неизвестная в Севастополе месяцами подбрасывает котят под магазин. «Кукушку» в красной шапке засняли камеры видеонаблюдения.
Какой сегодня праздник 1 декабря. Сегодня, 1 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Коронавирус в Крыму: власти Ялты анонсировали зимние ярмарки. Администрация Ялты анонсирует проведение в декабре ряда ярмарок, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с коронавирусной инфекцией на полуострове.
Крымчане смогут увидеть семь премьер в Русском театре. В Крымском академическом русском драматическом театре им. Максима Горького с 20 декабря по 15 января представят семь премьер, сообщила руководитель литературно-драматургической театра Людмила Касьяненко в эфире радио «Спутник в Крыму».
Время пострелять: на пляж в Севастополе вышел мужчина с пулеметом
Стрелок объяснил свои действия желанием опробовать оружие.
СК проверит законность изъятия детей из многодетной семьи в Крыму
Следственный комитет в Крыму организовал проверку информации об изъятии органами опеки детей из многодетной семьи.
В Севастополе из пожара спасли 12 человек и трех котов
Пожарные в Севастополе эвакуировали 12 человек и трех котов из горящего многоквартирного дома по улице Древняя, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.
Концлагерь или дикий мир: владельца крымского сафари-парка обвинили в гибели львов
Вокруг «Тайгана» разгорается новый скандал.
27 ноября
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой