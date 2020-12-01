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Происшествия

В Крыму мужчина запугивал жену косой

В отношении жителя Красноперекопского района, подозреваемого в угрозе убийством, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» поступил звонок от 28-летней жительницы одного из сел района. Женщина сообщила, что муж ей угрожает расправой. Заявительница рассказала правоохранителям, что ее супруг устроил скандал и стал угрожать ей расправой, замахивался в ее сторону ручной косой.

Выехавшие на место происшествие полицейские пресекли противоправные действия 31-летнего злоумышленника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Позже мужчина полностью признал вину в совершении преступления и раскаялся.

В настоящее время отделением дознания МО МВД России «Красноперекопский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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