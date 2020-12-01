В Крыму исчезает ледниковое Изумрудное озеро

фото © pexels.com

Главная достопримечательность урочища Панагия в Крыму — озеро с одноименным названием превращается в неприглядную лужу.

Всему виной катастрофично малое количество осадков, сообщил президент Крымской академии наук, руководитель общественной организации «Экология и мир» Виктор Тарасенко.

Фотографии озера в селе Зеленогорье близ Алушты, которое еще называют Изумрудным, попали в Facebook. На фото «до» водоем предстает во всей своей красе — озеро, по форме напоминающее жирную запятую, полноводное, изумрудно-зеленого цвета, вокруг живописная природа. Фото «после» демонстрирует уже небольшую коричневатую лужу.

По словам президента Крымской академии наук Виктора Тарасенко, аналогичная ситуация сложилась по всему крымскому полуострову. Водоемы не пополняются, иссякли родники. Опустился уровень грунтовых и карстовых вод. Мероприятия, которые планируются властями — в будущем. Поэтому сейчас приходится ждать милости от природы.

«Это наша драма. Ничего не поделаешь. Мы зависим от природы, и приходится ждать осадков. Пока других вариантов пополнения водоемов нет», — сказал наш собеседник.

Он добавил, что засухи в Крыму, подобные нынешней, цикличны и происходят с периодичностью раз в 7-11 лет. Значит есть надежда, что ситуация вскоре выровняется.

Изумрудное озеро расположено на высоте 290 метров выше уровня моря, по происхождению является ледниковым. Многие туристы считают его «местом силы». Основное поступление воды в озеро идет за счет реки Кушень-Узень.

Напомним, на полуострове остро стоит водный вопрос. К началу лета 2020 года крымские водохранилища оставались практически без воды, так как продуктивных дождей не было с лета прошлого года.

В прошлом месяце водохранилища Крыма продолжили иссякать. Самые большие потери в октябре зафиксированы в Загорском, Изобильненском, Кутузовском, Балановском и Старокрымском водохранилищах.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым облюбовали экзотические птицы. Утки-мандаринки поселились на озере в симферопольском парке Гагарина. Яркие водоплавающие уже стали героями фотосессий жителей и гостей столицы Крыма.

«Бухта мечты» вновь заливает Ласпи фекалиями. Сброс нечистот в акваторию бухты Ласпи под Севастополем зафиксировали местные жители.

Утки-мандаринки передумали улетать в теплые края и остались в Симферополе. Краснокнижные утки-мандаринки стали обитателями пруда в парке Гагарина.

Ученые сняли, как дельфины в Крыму ухаживают за «возлюбленной». Крымским ученым удалось снять на видео, как проводят личное время дельфины у берегов полуострова.