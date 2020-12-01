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Коронавирус в Крыму

В Крыму еще 214 новых заражений коронавирусом за сутки

08:58 вторник, 1 декабря 2020
В Крыму еще 214 новых заражений коронавирусом за сутки

фото © gazetauzao.ru

За 30 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 135 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1024 человека.

Выздоровевших за весь период – 11609 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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