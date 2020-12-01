В Крым из России за этот год переселились семь тысяч человек

В этом году в Крым из России переселились 7 тысяч человек, сообщил на заседании крымского правительства глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«У нас баланс населения миграционный +7 тысяч на эту минуту. Мы проводили экономический совет, за десять месяцев к нам приехало, и это плюсовой баланс, 7 тысяч человек, при чем что традиционных крымчан у нас идет уменьшение. Вот этот рост идет за счет миграции», – сообщил Константинов.

При этом он пожаловался на дефицит строителей в Крыму.

В марте Крымстат сообщил, что, по официальным данным, на полуостров из России после 2014 года въехали 172 с небольшим тысячи человек: из них в Крыму зарегистрировались 96 тысяч, в Севастополе – 76 тысяч.

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