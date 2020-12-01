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Происшествия

В Керчи женщина на иномарке насмерть сбила пенсионера

17:10 вторник, 1 декабря 2020
Керчь

Водитель иномарки насмерть сбила пожилого мужчину на пешеходном переходе в Керчи, сообщает УГИБДД МВД по РК.

По данным ведомства, авария произошла накануне днем.

«Водитель Chevrolet Aveo, двигаясь в Керчи по улице Орджоникидзе, на нерегулируемом пешеходном переходе допустила наезд на пешехода 1946 года рождения, который переходил проезжую часть», - говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался. Проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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