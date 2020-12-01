Происшествия
В Керчи женщина на иномарке насмерть сбила пенсионера
Водитель иномарки насмерть сбила пожилого мужчину на пешеходном переходе в Керчи, сообщает УГИБДД МВД по РК.
По данным ведомства, авария произошла накануне днем.
«Водитель Chevrolet Aveo, двигаясь в Керчи по улице Орджоникидзе, на нерегулируемом пешеходном переходе допустила наезд на пешехода 1946 года рождения, который переходил проезжую часть», - говорится в сообщении.
От полученных травм мужчина скончался. Проводится проверка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе из пожара спасли 12 человек и трех котов. Пожарные в Севастополе эвакуировали 12 человек и трех котов из горящего многоквартирного дома по улице Древняя, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.
Женщина упала в семиметровый колодец в крымском селе. Сотрудники МЧС Крыма спасли женщину, которая упала в колодец глубиной около семи метров, сообщила пресс-служба ведомства.
В Крыму предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды. Специалисты российского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили об увеличении рисков происшествий в Крыму из-за использования некачественной воды на фоне ее дефицита на полуострове, сообщает ТАСС.
В Севастополе стало меньше бешеных. Количество животных, зараженных бешенством, в Севастополе сокращается.
Время пострелять: на пляж в Севастополе вышел мужчина с пулеметом
Стрелок объяснил свои действия желанием опробовать оружие.
СК проверит законность изъятия детей из многодетной семьи в Крыму
Следственный комитет в Крыму организовал проверку информации об изъятии органами опеки детей из многодетной семьи.
В Севастополе из пожара спасли 12 человек и трех котов
Пожарные в Севастополе эвакуировали 12 человек и трех котов из горящего многоквартирного дома по улице Древняя, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.
Стало известно, почему в одной семье заражаются коронавирусом не все
Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов в интервью «Российской газете» рассказал, почему в семье, где один человек заразился коронавирусной инфекцией, остальные остаются здоровыми.
28 ноября
В Крыму еще 214 новых заражений коронавирусом за сутки
За 30 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.