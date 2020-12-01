Украина может ввести санкции против австрийской компании из-за строительства в Севастополе

Посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что «есть основания полагать», что известное австрийское архитектурное бюро Coop Himmelblau участвует в строительстве оперного театра в Севастополе, и Украина в связи с этим рассматривает вопрос введения санкций в отношении бюро.

«На протяжении некоторого времени ходят слухи об участии архитектурного бюро Coop Himmelblau во флагманском проекте Путина в Крыму – сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе. В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии», – написал Щерба на своей странице в Фейсбуке.

Однако, подчеркнул посол, архитектор он не прислушался к его аргументам.

«На нынешнем этапе, когда слухи живо подтверждаются российскими СМИ, мне не остается ничего другого, как выразить сожаление и сообщить архитектору Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении его и его бюро. Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным», – отметил дипломат.

На данный момент нет позиции архитектора Вольфа Прикса, МИД Украины и соответствующих ведомств России и Крыма относительно этой информации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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