Общество
Тенденция изменилась: у кого в Крыму чаще выявляют ВИЧ
фото © Новости Крыма
Из всех ВИЧ-положительных пациентов в Крыму 60% - это мужчины.
Об этом заявил главный врач крымского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Немыкин на онлайн-пресс конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
Как сообщалось ранее, в 2019 году в Крыму отметили тенденцию к распространению ВИЧ-инфекции среди женщин.
«Тенденции прошлого года немножко изменилась. Сейчас статистика показывает, что мужчины превалируют, примерно 60%. А основная тенденция по возрасту сохраняется – снижение выявляемости среди подростков и молодежи, и сохраняется выявлемость среди пожилых людей. Это объяснимо тем, что процент охвата населения по тестированию на ВИЧ резко увеличился. Инфекцию начали выявлять у тех, кто никогда раньше не попадал в группы риска», - сказал Немыкин.
В свою очередь заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» Татьяна Богатырева добавила, что на данный момент в Крыму живут более 12 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией.
«На ноябрь в республике числится 12 159 человек с ВИЧ-инфекцией. Из них 10 957 состоят на диспансерном учете, что составляет более 90%. Из них 7 943 получают антиретровирусную терапию», - уточнила Богатырева.
Она также отметила, что, несмотря на пандемию коронавируса, Центр работает в штатном режиме, а каждый пациент получает жизненно-необходимую терапию.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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