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Происшествия

Суд приговорил двух жителей Керчи к большим срокам за наркоторговлю

09:31 вторник, 1 декабря 2020
Керчь

Керченский городской суд приговорил двух местных жителей к длительным срокам лишения свободы за попытку сбыта марихуаны, амфетамина и торговлю наркотиками.

Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

«В зависимости от участия каждого, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 и 9,5 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

Молодые люди признаны виновными по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ – покушение на сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Расследованием уголовного дела занимались следователи УФСБ.

Осужденных, граждан России 1995 и 1990 годов рождения, задержали сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Крым в марте этого года при попытке сбыта наркотических средств в Керчи. У задержанных правоохранителями обнаружили и изъяли более 80 закладок с марихуаной, амфетамином и N-метилэфедроном.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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