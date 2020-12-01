Сможет ли Крым напиться опресненной водой?

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Глава Крыма Сергей Аксенов сделал заявление, что на полуострове таки будут строить опреснительные установки и уже решено, кто именно этим займется. Но название компании он держит в тайне, ссылаясь на санкционный режим. Говорит только, что это «организации все с именем». ​

«Все организации начали работы, даже без заключения государственных контрактов», ‒ цитирует Сергея Аксенова агентство ТАСС.

«Много получали обращений и письменных. Но теперь доходит до вопроса технологий, вопросы санкционного режима. Вопрос ‒ кто дальше будет обслуживать, запчасти где производят. Это вызывает определенное напряжение», ‒ сказал Аксенов.

Дискуссионными до сих пор остаются три вопроса: транспортировка воды с побережья, энергозатратность установок и утилизация рассола, остающегося после опреснения.

Самый сложный вопрос для Крыма ‒ это транспортировка опресненной воды, считает специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, крымчанин Сергей Гапон.

«Проблемы, которые могут быть связаны с опреснением воды, касаются как раз не технологии производства, а транспортировки этой воды. Потому как многие населенные пункты расположены довольно далеко от моря, воду нужно транспортировать на десятки километров и часто это довольно неудобно, ведь многие районы это горные, и в те части Крыма воду транспортировать будет особенно проблематично», ‒ говорит Сергей Гапон.

Второй вопрос, который обсуждается в Крыму, хватит ли энергоресурсов для опреснения.

«Во-первых, все опреснительные заводы ‒ это очень энергоемкие производства. Есть ли в Крыму столько энергии, нет ‒ мне трудно сказать. Но думаю, что найти достаточное количество энергии достаточно трудно будет», ‒ считает кандидат биологических наук, ведущий сотрудник севастопольского Института биологии южных морей Николай Шадрин.

Некоторые крымские СМИ приводят цифры от российских экспертов. «Если говорить об опреснении на обратном осмосе, то это от 5 до 10 киловатт-часов на кубометр опресненной воды», ‒ заявил программе новостей «Вести Крым» руководитель проектов инжиниринговой компании Алексей Ганнов.

Израиль ‒ ведущая страна мира по опреснительных технологиях. Председатель химической инженерной программы Израильского технологического института (Технион), профессор Рафаэль Семиат утверждает, что заводы страны потребляют меньше электроэнергии.

«Цена не такая уж большая, в конце концов, потому что вопрос в том, что мы потеряем, если не будем этого делать. Да, для этого нужна энергия. Но затраты энергии в нашем случае ‒ это менее 3,5 киловатт-часов на кубометр. Поскольку предпринимателю это стоит дешевле, то мы учимся производить 65‒70% воды ночью, на дешевой электроэнергии. Общее потребление энергии на опреснение в Израиле составляет менее 1,3 процента от национального потребления энергии», ‒ рассказывает профессор Рафаэль Семиат.

Еще один важный вопрос: что делать с рассолом, остающимся после опреснения?

«Подходы тоже разные. Некоторые страны сбрасывают в море, мотивируя тем, что в размерах мирового океана это не существенно. Но при этом возникают локальные проблемы, создающие негативные последствия», ‒ уверен ведущий сотрудник Института биологии южных морей Николай Шадрин.

Профессор, заведующий кафедрой экологии и технологии растительных полимеров КПИ имени Игоря Сикорского Николай Гомеля уверен, что рассолы не наносят вреда морю. К тому же, по его словам, еще до опреснения жидкость глубоко доочищают.

Профессор Рафаэль Семиат рассказывает об опыте Израиля. Там соль после опреснения возвращают в море и мониторят влияние рассола. Каждый год публикуют результаты исследований.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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