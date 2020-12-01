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СК проверит законность изъятия детей из многодетной семьи в Крыму
фото © Новости Крыма
Следственный комитет в Крыму организовал проверку информации об изъятии органами опеки детей из многодетной семьи.
Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Были выявлены сведения об изъятии органами опеки и подразделения по делам несовершеннолетних детей из многодетной семьи, проживающей в селе Дубки Симферопольского района. Представители общественной организации сообщают, что данная процедура проводилась безосновательно, с нарушениями со стороны уполномоченных структур. Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту организована процессуальная проверка», – сообщила Постнова.
Следствие изучит основания и законность процедуры изъятия детей должностными лицами, а совместно с надзорными органами будет выяснена обстановка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в СМИ появилась информация об изъятии органами опеки 15 детей из проживающей под Симферополем семьи. Дети – приемные, причиной их изъятия называется ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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