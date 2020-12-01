Россияне стали чаще попадаться на удочку мошенников в Сети

За время пандемии в интернете участились случаи мошенничества.

Об этом рассказали россияне в опросе Центра социологических исследований АНО «Диалог», пишет RT.

«Если до марта 2020 года об опыте столкновения с интернет-мошенниками заявляли лишь 25% опрошенных, то в период пандемии эта цифра увеличилась до 54%», — отмечается в тексте.

Большинство респондентов сталкивались с мошенничеством в социальных сетях, через мобильную связь и электронную почту. Участники добавили, что злоумышленники интересовались в основном банковскими и паспортными данными.

«37% опрошенных признались, что столкнулись с финансовыми потерями... Средний показатель потерь в результате интернет-мошенничества составил почти 20 тыс. рублей на человека», — свидетельствуют данные опроса.

Примечательно то, что более 80% опрошенных не обращались за помощью к сотрудникам полиции.

«В период пандемии люди стали чаще выходить в онлайн. Многие даже сегодня предпочитают совершать покупки онлайн, нежели выходить за хлебом в магазин за углом. Естественно, что выросло и число случаев мошенничества в сети, особенно на тех площадках, где люди тратят деньги или оставляют свои персональные данные», — отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1,4 тыс. респондентов из 75 регионов России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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