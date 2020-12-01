Российский Кинопоиск в Крыму не работает из-за санкций США

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Воспользоваться даже оплаченной услугой получается не всегда.

В период коронавирусных ограничений Севастополь наряду со всей страной все чаще и больше остается дома. Собственная квартира становится одновременно местом работы и досуга, заменяя собой офис, ресторан и кинотеатр. Но даже в период расцвета стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров жители полуострова сталкиваются со старыми проблемами.

Об одной из таких историй недавно написал житель Севастополя Виктор Киселев. Он приобрел умную колонку отечественного бренда, а также оформил подписку на популярный онлайн-сервис «КиноПоиск». Вот только провести вечер за просмотром любимого фильма или сериала ему так и не удалось.

«Купил Яндекс.Станцию, получил подписку КиноПоиск, подключил к телевизору, а воспользоваться не могу. Почему? Потому что для Амедиатека, Яндекс и КиноПоиск Крым не существует, если пользуешься распиаренной колонкой. Теперь впереди длительные разборки с поддержкой Яндекс. Если не выйдет, то органы, суд и так далее», – написал Виктор на своей странице в Facebook.

Размещенная публикация отозвалась десятками комментариев – некоторые пользователи отмечали, что тоже сталкивались с проблемами интернет сервисов, решать которые приходилось либо самостоятельно, либо с помощью техподдержки сайта.

Другие пользователи напротив писали, что за длительное время пользования различными услугами в Крыму – так и не обнаружили каких-либо сложностей. Позже автору записи ответили и официальные представители сервиса «КиноПоиск».

«С воспроизведением в Крыму на Android TV и правда могут возникать проблемы. Дело в том, что мы используем технологии воспроизведения защищенного видео от компании Google, которая ограничивает использование своих сервисов в Крыму. К сожалению, Яндекс не может повлиять на действия компаний, которые обеспечивают работу данной технологии.

Отказаться от защиты видео мы не можем: это требование правообладателей контента. Надеемся, что в будущем КиноПоиск будет работать на всех платформах, независимо от региона», – говорится в ответе компании.

Несмотря на полученный комментарий, какого-то выхода или решения сложившейся ситуации Виктор Киселев не получил. Открытым по-прежнему остался вопрос: как жителям полуострова пользоваться якобы доступной им услугой?

«Найдите решение этой проблемы, ведь вы по факту ограничиваете услугу для жителей Крыма и Севастополя и скрываете это в публичной оферте», – отметил Виктор Киселев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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