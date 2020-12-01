Прогноз погоды в Крыму на вторник 1 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 1 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 95 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 93 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 82 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северный 14 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер восточный 22 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 96 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 6, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 98 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 10, в Николаевке - 12, в Севастополе - 13, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 12, в Феодосии - 11, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 26, на Кипре - 23, в Одессе - 10, в Сочи - 15, в Турции - 23, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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