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Власть

После проверки крымских аттракционов выявили нарушений на 610 тысяч рублей

07:53 вторник, 1 декабря 2020

С 22 сентября по 30 ноября в отношении эксплуатантов аттракционов рассмотрено 15 материалов об административных правонарушениях.

Об этом сообщили в Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым.

По результатам рассмотрения указанных материалов к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, привлечено 2 должностных лица, 4 юридических лица, а также 9 индивидуальных предпринимателей.

Общая сумма административных штрафов по вынесенным постановлениям составила 610000 рублей.

По состоянию на 30.11.2020 в адрес Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым не поступили административные материалы по результатам проведенных проверок в июле – сентябре текущего года из прокуратуры Ленинского района Республики Крым, прокуратуры Симферопольского района Республики Крым, Сакской межрайонной прокуратуры, прокуратуры г. Керчь, прокуратуры г. Феодосии, прокуратуры г. Алушта, прокуратуры г. Ялта, прокуратуры г. Евпатория.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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