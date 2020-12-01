Происшествия
Под Симферополем в тройном ДТП погиб водитель легкового авто
Под Симферополем в районе села Богдановка произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого погиб один человек.
Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Крым.
По данным полиции, столкнулись грузовой автомобиль Газель, Opel Vectra и Skoda Octavia. Водитель отечественного автомобиля на регулируемом перекрестке во время совершения левого поворота не уступил дорогу автомобилю Opel Vectra, в результате чего произошло столкновение. От удара Газель отбросило на стоящий справа автомобиль Skoda Octavia, а Opel выехал за пределы проезжей части, где перевернулся. В результате погиб водитель последнего автомобиля.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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