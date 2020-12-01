Происшествия
Перевозчик дал признательные показания по делу о гибели девяти человек в ДТП в Крыму
Владелец транспортного предприятия «Донец» признался в нарушениях, которые привели к гибели 9 человек в ДТП в Крыму.
Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«В ходе грамотно выстроенной работы следователя от обвиняемого получены признательные показания: фигурант уголовного дела сообщил, что своим решением отправил в обратный рейс водителя, который находился за рулем без отдыха свыше 16 часов», – подчеркнула Постнова.
Следователи допросили широкий круг лиц из числа потерпевших и свидетелей, привлеченных экспертов, изъяли и изучили видеозаписи с камер наблюдения по пути движения микроавтобуса. Также назначены и проводятся девять экспертиз на предмет уточнения травм и полноты установления диагноза. Совместно с органами Ростехнадзора проведена проверка деятельности ИП «Донец», которая выявила множественные нарушения в организации перевозки граждан.
«Установлено, что индивидуальный предприниматель на территории Республики Крым организовал оказание услуг по перевозке пассажиров на Mercedes-Benz Sprinter 315CDI под управлением 48-летнего жителя Нижнегорского района. Днем 30 июля микроавтобус выехал в Краснодарский край, а уже в 2.00 31 июля он возвращался обратно по Крымскому мосту, что было зафиксировано системой видеонаблюдения. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что водитель надлежащим образом не отдыхал и мог находиться в утомленном состоянии и заснуть за рулем. Более того, скорость движения микроавтобуса в момент столкновения составляла свыше 100 км/ч при допустимой 90 км/ч», – сообщила Постнова.
Уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть людей. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Авария произошла утром 31 июля. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, ехавший из Краснодара в Симферополь в районе села Русаковка Белогорского района совершил столкновение с автомобилем «Камаз». Восемь пассажиров микроавтобуса и водитель погибли на месте происшествия, еще девять пассажиров микроавтобуса получили различные травмы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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