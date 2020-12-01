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Водный кризис

«Опять из крана идет глина»: симферопольцы продолжают жаловаться на грязную воду

«Опять из крана идет глина»: симферопольцы продолжают жаловаться на грязную воду

фото © Крым.реалии

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что от жителей Симферополя продолжают поступать жалобы на грязную воду из крана.

«Ну вот по Симферополю, по улице Первомайской, вода грязная идет и это было уже не раз. После каждой аварии опять идет глина, опять идет мутная вода», – сказал Аксенов во время совещания по проблемам водоснабжения.

Представитель предприятия «Вода Крыма» Максим Новик, подтвердил, что число аварий на водопроводных сетях увеличилось и связал это с «сезонностью».

«Мы отработали этот водовод, нашли повреждение и в данный момент уже работают наши бригады. Есть уверенность, что до конца текущей недели должны все это устранить», – сказал Новик.

В начале ноября власти Крыма предупреждали жителей Симферополя, что из кранов снова пойдет мутная вода из-за установки дополнительных насосов.

2 ноября Аксенов сообщал, что больших запасов воды вокруг Симферополя для восполнения вододефицита нет, поэтому власти «готовы к худшему». График подачи воды населению, по его прогнозам, сохранится еще минимум на год.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополь к апрелю полностью перейдет на воду из скважин. Объем подачи питьевой воды в Симферополь вырастет к апрелю 2021 года до 110 тысяч кубометров в сутки.

Крымские Мальдивы собираются осушить. Популярное у крымчан место отдыха — водоем под селом Скалистое Бахчисарайского района, который за бирюзовый цвет и белые известняковые берега в народе прозвали «марсианским озером» или «Мальдивами» — может обмелеть. Глава Республики Сергей Аксенов поручил организовать водоснабжение именно отсюда.

Власти России установили сроки преодоления водного дефицита в Крыму. Острый водный дефицит в Крыму должен быть снят к началу 2021 года.

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