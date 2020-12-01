«Опять из крана идет глина»: симферопольцы продолжают жаловаться на грязную воду

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что от жителей Симферополя продолжают поступать жалобы на грязную воду из крана.

«Ну вот по Симферополю, по улице Первомайской, вода грязная идет и это было уже не раз. После каждой аварии опять идет глина, опять идет мутная вода», – сказал Аксенов во время совещания по проблемам водоснабжения.

Представитель предприятия «Вода Крыма» Максим Новик, подтвердил, что число аварий на водопроводных сетях увеличилось и связал это с «сезонностью».

«Мы отработали этот водовод, нашли повреждение и в данный момент уже работают наши бригады. Есть уверенность, что до конца текущей недели должны все это устранить», – сказал Новик.

В начале ноября власти Крыма предупреждали жителей Симферополя, что из кранов снова пойдет мутная вода из-за установки дополнительных насосов.

2 ноября Аксенов сообщал, что больших запасов воды вокруг Симферополя для восполнения вододефицита нет, поэтому власти «готовы к худшему». График подачи воды населению, по его прогнозам, сохранится еще минимум на год.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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