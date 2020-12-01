Водный кризис
Развитие сюжета: Алуштинцев готовят к тому, что воду будут отключать не только ночью, но и днем ● Симферополь к апрелю полностью перейдет на воду из скважин ● Крымские Мальдивы собираются осушить ● Власти России установили сроки преодоления водного дефицита в Крыму ● Аксенов скрыл подрядчиков строительства опреснительной станции
«Опять из крана идет глина»: симферопольцы продолжают жаловаться на грязную воду
фото © Крым.реалии
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что от жителей Симферополя продолжают поступать жалобы на грязную воду из крана.
«Ну вот по Симферополю, по улице Первомайской, вода грязная идет и это было уже не раз. После каждой аварии опять идет глина, опять идет мутная вода», – сказал Аксенов во время совещания по проблемам водоснабжения.
Представитель предприятия «Вода Крыма» Максим Новик, подтвердил, что число аварий на водопроводных сетях увеличилось и связал это с «сезонностью».
«Мы отработали этот водовод, нашли повреждение и в данный момент уже работают наши бригады. Есть уверенность, что до конца текущей недели должны все это устранить», – сказал Новик.
В начале ноября власти Крыма предупреждали жителей Симферополя, что из кранов снова пойдет мутная вода из-за установки дополнительных насосов.
2 ноября Аксенов сообщал, что больших запасов воды вокруг Симферополя для восполнения вододефицита нет, поэтому власти «готовы к худшему». График подачи воды населению, по его прогнозам, сохранится еще минимум на год.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферополь к апрелю полностью перейдет на воду из скважин. Объем подачи питьевой воды в Симферополь вырастет к апрелю 2021 года до 110 тысяч кубометров в сутки.
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