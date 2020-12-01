Новый мэр Ялты заявила, что городу не хватает денег для нормальной жизни

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Назначенная Аксеновым руководить Ялтой Янина Павленко, проанализировав доходную часть бюджета, отметила, что сегодняшнее ее наполнение «не позволяет обеспечить качественную жизнедеятельность муниципального образования».

«И поэтому одна из главных задач, которую я вижу перед собой, помимо тех социальных вопросов, которые стоят перед всей администрацией — это, в первую очередь, хорошо проработать доходную часть бюджета с целью ее максимального увеличения. Ведь только это позволит нам решить, как можно больше социально важных вопросов», — говорит Янина Павленко.

По сообщению Янины Павленко, еще одним источником наполнения бюджета является «эффективное использование городского имущества и муниципальной земли».

«По моему поручению создана комиссия, которая занимается изучением причин нынешнего положения дел с муниципальными предприятиями. Я хочу и требую, чтобы каждый рубль от их деятельности поступал напрямую в бюджет. Это позволит решить те насущные проблемы, которые волнуют сегодня горожан», — говорит Янина Павленко.

Рассказывая об основных характеристиках проекта бюджета, руководитель финансового департамента Лариса Снитко отметила, что основными бюджетоемкими отраслями являются сферы образования (1 млрд 512,1 млн руб. или 45 % объема расходов бюджета), социальной политики (442,5 млн руб. или 13 % объема) и жилищно-коммунального хозяйства (315,6 млн руб. или 9 %).

«В структуре расходов в отрасли «Образование» на 2021 год наибольший удельный вес занимают расходы на общее образование 891,5 млн руб. или 59%. Расходы на дошкольное образование составляют 354,4 млн руб. или 24%, на дополнительное образование детей 213,5 млн руб. или 14%, и на решение других вопросов в этой приходится 51,7 млн руб. или 3% от общего объема расходов», — говорит Лариса Снитко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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