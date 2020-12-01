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Водный кризис

«Ничего не помогает»: в Крыму продолжают мелеть реки и озера

17:43 вторник, 1 декабря 2020
«Ничего не помогает»: в Крыму продолжают мелеть реки и озера

фото © Новости Крыма

Из-за засушливой погоды в ноябре продолжилось обмеление рек в Крыму и Севастополе и сокращение запасов в водохранилищах полуострова.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга крымского гидрометцентра.

«В ноябре на территории Крыма преобладал антициклональный тип погоды, поэтому было сухо… Длительная засуха и отсутствие стокообразующих осадков способствовали дальнейшему истощению водности рек, на которых сохранялся режим глубокой осенней межени», – говорится в сообщении.

По данным метеорологов, в Крымских горах выпало незначительное для этого времени года количество осадков: на Ай-Петри – 35,2 мм (54% нормы), на Ангарском перевале – 25,9 мм (41% нормы).

В верховьях рек Альма, Черная и в большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание. По сведениям на 30 ноября, пересыхание русла реки Кача у села Суворово продолжается 99 дней, верховья реки Альма выше Партизанского водохранилища – 120 дней, верховья реки Черная выше Чернореченского водохранилища – 111 дней.

«Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в миллионах кубометров составил: Белогорское – 0,57, Симферопольское – 0,389, Счастливенское – 0,101. Приток воды в водохранилища Чернореченское и Партизанское отсутствовал», – отметили в крымском гидрометцентре.

Также в ноябре продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу зимы составил 36,67 млн кубометров. Это на 7,157 млн кубометров меньше, чем месяц назад и на 62,6 млн «кубов» меньше, чем год назад.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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