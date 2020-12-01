Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды ● Сможет ли Крым напиться опресненной водой? ● «Опять из крана идет глина»: симферопольцы продолжают жаловаться на грязную воду ● Алуштинцев готовят к тому, что воду будут отключать не только ночью, но и днем ● Симферополь к апрелю полностью перейдет на воду из скважин
«Ничего не помогает»: в Крыму продолжают мелеть реки и озера
фото © Новости Крыма
Из-за засушливой погоды в ноябре продолжилось обмеление рек в Крыму и Севастополе и сокращение запасов в водохранилищах полуострова.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга крымского гидрометцентра.
«В ноябре на территории Крыма преобладал антициклональный тип погоды, поэтому было сухо… Длительная засуха и отсутствие стокообразующих осадков способствовали дальнейшему истощению водности рек, на которых сохранялся режим глубокой осенней межени», – говорится в сообщении.
По данным метеорологов, в Крымских горах выпало незначительное для этого времени года количество осадков: на Ай-Петри – 35,2 мм (54% нормы), на Ангарском перевале – 25,9 мм (41% нормы).
В верховьях рек Альма, Черная и в большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание. По сведениям на 30 ноября, пересыхание русла реки Кача у села Суворово продолжается 99 дней, верховья реки Альма выше Партизанского водохранилища – 120 дней, верховья реки Черная выше Чернореченского водохранилища – 111 дней.
«Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в миллионах кубометров составил: Белогорское – 0,57, Симферопольское – 0,389, Счастливенское – 0,101. Приток воды в водохранилища Чернореченское и Партизанское отсутствовал», – отметили в крымском гидрометцентре.
Также в ноябре продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу зимы составил 36,67 млн кубометров. Это на 7,157 млн кубометров меньше, чем месяц назад и на 62,6 млн «кубов» меньше, чем год назад.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Более сотни остановочных комплексов заменили в Симферополе с начала года. Власти Симферополя с начала года установили более сотни новых остановочных павильонов.
«Опять из крана идет глина»: симферопольцы продолжают жаловаться на грязную воду. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что от жителей Симферополя продолжают поступать жалобы на грязную воду из крана.
Алуштинцев готовят к тому, что воду будут отключать не только ночью, но и днем. Алуштинский филиал «Воды Крыма» предложил в дополнение к ночным отключениям добавить и дневные перерывы, сообщает пресс-служба администрации Алушты.
Симферополь к апрелю полностью перейдет на воду из скважин. Объем подачи питьевой воды в Симферополь вырастет к апрелю 2021 года до 110 тысяч кубометров в сутки.
Время пострелять: на пляж в Севастополе вышел мужчина с пулеметом
Стрелок объяснил свои действия желанием опробовать оружие.
СК проверит законность изъятия детей из многодетной семьи в Крыму
Следственный комитет в Крыму организовал проверку информации об изъятии органами опеки детей из многодетной семьи.
В Севастополе из пожара спасли 12 человек и трех котов
Пожарные в Севастополе эвакуировали 12 человек и трех котов из горящего многоквартирного дома по улице Древняя, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.
Стало известно, почему в одной семье заражаются коронавирусом не все
Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов в интервью «Российской газете» рассказал, почему в семье, где один человек заразился коронавирусной инфекцией, остальные остаются здоровыми.
28 ноября
В Крыму еще 214 новых заражений коронавирусом за сутки
За 30 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.