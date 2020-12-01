Неизвестная в Севастополе месяцами подбрасывает котят под магазин

фото © Виктория Махова

«Кукушку» в красной шапке засняли камеры видеонаблюдения.

Неустановленная гражданка месяцами подбрасывает котят к одному из магазинов, расположенных в районе 5-го километра Балаклавского шоссе в Севастополе.

Сотрудники магазина призывают севастопольцев помочь в опознании гражданки в красной шапке, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения, — а также помочь с размещением подброшенных котят.

«Посмотрите, пожалуйста: возможно, кто-то узнает эту «добрую женщину», которая регулярно подкидывает котят от своей домашней кошки под магазин», — пишут в социальных сетях продавцы магазина, разместив видео потенциальной «кукушки».

По мнению сотрудников неожиданного приюта для животных, промышляющая котятами гражданка живет где-то неподалеку.

Как сообщили продавцы, первый случай произошел весной, когда к магазину подбросили трех зверенышей. Их продавцам удалось пристроить, но сейчас им подбросили еще троих. Сходство котят дает достаточно оснований полагать, что все они связаны с одной и той же кошкой.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Крыму: власти Ялты анонсировали зимние ярмарки. Администрация Ялты анонсирует проведение в декабре ряда ярмарок, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с коронавирусной инфекцией на полуострове.

Крымчане смогут увидеть семь премьер в Русском театре. В Крымском академическом русском драматическом театре им. Максима Горького с 20 декабря по 15 января представят семь премьер, сообщила руководитель литературно-драматургической театра Людмила Касьяненко в эфире радио «Спутник в Крыму».

В Ялте прошел финальный показ Крымской Недели Моды. В Ялте состоялось закрытие осенних показов Крымской Недели моды.

Какой сегодня праздник 30 ноября. Сегодня, 30 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.