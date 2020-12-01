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Странности

Неизвестная в Севастополе месяцами подбрасывает котят под магазин

Неизвестная в Севастополе месяцами подбрасывает котят под магазин

фото © Виктория Махова

«Кукушку» в красной шапке засняли камеры видеонаблюдения.

Неустановленная гражданка месяцами подбрасывает котят к одному из магазинов, расположенных в районе 5-го километра Балаклавского шоссе в Севастополе.

Сотрудники магазина призывают севастопольцев помочь в опознании гражданки в красной шапке, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения, — а также помочь с размещением подброшенных котят.

«Посмотрите, пожалуйста: возможно, кто-то узнает эту «добрую женщину», которая регулярно подкидывает котят от своей домашней кошки под магазин», — пишут в социальных сетях продавцы магазина, разместив видео потенциальной «кукушки».

По мнению сотрудников неожиданного приюта для животных, промышляющая котятами гражданка живет где-то неподалеку.

Как сообщили продавцы, первый случай произошел весной, когда к магазину подбросили трех зверенышей. Их продавцам удалось пристроить, но сейчас им подбросили еще троих. Сходство котят дает достаточно оснований полагать, что все они связаны с одной и той же кошкой.

В тексте использованы материалы: Форпост

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