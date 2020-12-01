Странности
Неизвестная в Севастополе месяцами подбрасывает котят под магазин
фото © Виктория Махова
«Кукушку» в красной шапке засняли камеры видеонаблюдения.
Неустановленная гражданка месяцами подбрасывает котят к одному из магазинов, расположенных в районе 5-го километра Балаклавского шоссе в Севастополе.
Сотрудники магазина призывают севастопольцев помочь в опознании гражданки в красной шапке, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения, — а также помочь с размещением подброшенных котят.
«Посмотрите, пожалуйста: возможно, кто-то узнает эту «добрую женщину», которая регулярно подкидывает котят от своей домашней кошки под магазин», — пишут в социальных сетях продавцы магазина, разместив видео потенциальной «кукушки».
По мнению сотрудников неожиданного приюта для животных, промышляющая котятами гражданка живет где-то неподалеку.
Как сообщили продавцы, первый случай произошел весной, когда к магазину подбросили трех зверенышей. Их продавцам удалось пристроить, но сейчас им подбросили еще троих. Сходство котят дает достаточно оснований полагать, что все они связаны с одной и той же кошкой.
В тексте использованы материалы: Форпост
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