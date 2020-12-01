Общество
Какой сегодня праздник 1 декабря
фото © pixabay.com
Сегодня, 1 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всероссийский день хоккея
Всероссийский день хоккея впервые прошел в первый зимний день 2007 года, по инициативе президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, когда более 150 стадионов страны радушно приняли любителей этой прекрасной игры.
Развитие спорта – это ежедневная, трудная задача, работа над которой часто не видна простому человеку. В этом направлении делается многое. Заботясь о популярности хоккея в стране, организуются и проводятся показательные матчи с участием звезд российского, советского и зарубежного хоккея, в показательных матчах принимают участие даже политики и Президент страны. Организация Всероссийского Дня хоккея – еще один шаг, сделать этот вид спорта еще более популярным среди населения и, главное, среди детей, увидеть перспективных молодых ребят, принести радость болельщикам и показать впервые попавшим на игру красоту хоккея!
Организаторы праздника надеются, что он станет ежегодным и массовым, и мероприятия в рамках Дня будут проводиться регулярно по всей стране.
День Антарктиды (Antarctica Day)
Древние греки назвали ледяной север «Арктикос» в честь Большой Медведицы, расположенной на Северном полюсе, но здесь не живут белые медведи - для них тут очень холодно. Антарктида с греческого переводится как «противоположность Арктике».
Климат и поверхность этой местности так напоминают условия на Марсе, что NASA проводили здесь испытания космической программы «Викинг». Здесь же находятся точки самого сильного и продолжительного ветра и самой мощной солнечной радиации. Самая низкая в мире температура, зафиксированная в Антарктиде официально – 91,2 ниже нуля по Цельсию. Летом – минус 30-50 градусов.
Платон и Роман Зимоуказатели
Народный праздник «Платон и Роман Зимоуказатели» отмечается 1 декабря (по старому стилю - 18 ноября). Православной церковью в этот день чтится память мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского. Другие названия праздника: «Платон и Роман», «День Платона да Романа», «Зимоуказчики». По погоде этого дня судили о предстоящей зиме.
Также сегодня, 1 декабря, отмечают такие праздники:
- Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day)
- Международный день невролога
- День победы русской эскадры у мыса Синоп
- День рождения Пермского края
- День юриста Беларуси
- День работников прокуратуры Украины
- День белой козы
- День без искусства (Day Without Art)
- День скаутских мам
- День рождественских огней (National Christmas Lights Day) в США
- День поедания красных яблок (Eat a Red Apple Day) в США
- День первого президента Казахстана
- Праздник добрососедства в Туркменистане
- День независимости Португалии
- День самоуправления в Исландии
Сегодня именины празднуют: Закхей, Алфей, Роман, Анастасий, Платон, Варул.
Что происходило 1 декабря в прошлые годы
1822 - На сцене впервые выступил Ференц Лист, в будущемизвестный австрийский композитор. На время первого выступления ему было 11 лет.
1835 - Вышел тираж первого сборника сказок Ханса Кристиана Андерсена.
1863 - На заседании представителей футбольных команд Англии принято решение запретить футболистам держать на поле мяч в руках.
1878 - В Белом Доме установлен первый телефон.
1887 - Появление Шерлока Холмсана страницах повести английского писателя Артура Конан-Дойля «Этюд в багровых тонах» впервые появился этот детектив.
1891 - Американец Джеймс Нейсмит придумал новую спортивную игрубаскетбол.
1913 - На заводах Форда (США) начал работать первый конвейер. Мощности завода выпускали с конвейера по одному автомобилю каждые 2,5 часа
1913 - Открыт метрополитен в столице АргентиныБуэнос-Айресе.
1918 - Создана Югославия путем провозглашения Королевства сербов, хорватов и словенцев.
1934 - В Ленинграде коммунист Николаев застрелил лидера местной коммунистической организации Сергея Кирова. Сталин использовал это преступление для организации в СССР «большого террора» (только в Украине в декабре 1934 года расстреляли 28 человек, в том числе известных деятелей).
1955 - Начало движения против расовой сегрегации в США. В городе Монтгомери негритянка Роза Паркс отказалась уступить место белому мужчине в автобусе, за что была арестована полицией. В результате массовых акций протеста Верховный Суд США через год отменил закон о сегрегацию в городском транспорте. Это первая победа Мартина Лютера Кинга и его движения за ненасильственное отстаивание гражданских прав.
1956 - Начало кубинской революции: Фидель Кастро со своими сторонниками тайно вернулся из эмиграции на Кубу.
1958 - Провозглашение Центральноафриканской Республики (раньше это была французская колония Убанги-Шари.
1959 - 12 ведущих стран мира подписали в Вашингтоне договор о мирном научном использовании Антарктиды.
1981 - Запуск третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС. Его мощность достигала 1 млн кВт.
1988 - В Пакистане Беназир Бхутто стала первой женщиной премьер-министром в мусульманской стране.
1990 - Под дном пролива Ла-Манш встретились британские и французские строители, которые с двух концов прокладывали первые в истории подземный тоннель через этот пролив между Британией и Францией.
1991 - Более 90% процентов из 32-х миллионов граждан Украины приняли участие во Всеукраинском референдуме и высказались за независимость своей страны. Одновременно с референдумом проводились и выборы Президента, на которых победу одержал Леонид Кравчук.
1994 - Андрей Шевченко в матче против днепропетровского ФК «Днепр» забил свой первый гол в составе киевского «Динамо».
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 декабря. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчане смогут увидеть семь премьер в Русском театре. В Крымском академическом русском драматическом театре им. Максима Горького с 20 декабря по 15 января представят семь премьер, сообщила руководитель литературно-драматургической театра Людмила Касьяненко в эфире радио «Спутник в Крыму».
В Ялте прошел финальный показ Крымской Недели Моды. В Ялте состоялось закрытие осенних показов Крымской Недели моды.
Какой сегодня праздник 30 ноября. Сегодня, 30 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Россиянин заказал в Крым вертолет за 200 тысяч ради еды из McDonald’s. Отдыхающий в Крыму россиянин нанял частный вертолет, чтобы купить фастфуд на материке, сообщает РИА ФАН.
Крымский астрофизик предупредил о мощнейшей вспышке на Солнце
Мощнейшая вспышка на Солнце произошла в воскресенье, сообщил ведущий научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН (отдел Лаборатории физики Солнца), доктор физико-математических наук Юрий Цап.
В Севастополе продлен режим повышенной готовности
В Севастополе продлен режим повышенной готовности. Все ограничения, связанные с распространением коронавируса, будут действовать в регионе до 15 января.
Как распознать поражение легких при бессимптомном ковиде
Определить поражение легких при бессимптомном протекании заражения новой коронавирусной инфекцией поможет только компьютерная томография.
Поклонская призвала погнавшего ее депутата спеть с группой ВИА ГРА
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на жесткий выпад со стороны коллеги по нижней палате парламента Евгения Федорова.
12 часов назад
В Крыму снова обвалилась свежепостроенная дорога
18 часов назад
Стала известна причина обвала на новой трассе в Крыму
13 часов назад
Крымские Мальдивы собираются осушить
10 часов назад
В Крыму зимой ограничат движение транспорта на дорогах
20 часов назад
В Севастополе тысячи нарушений «антиковидных» правил: как наказывают горожан
В Севастополе сотрудники полиции и департамента общественной безопасности выявили 1279 случаев нарушения «антиковидных» правил.