Какой сегодня праздник 1 декабря

фото © pixabay.com

Сегодня, 1 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всероссийский день хоккея

Всероссийский день хоккея впервые прошел в первый зимний день 2007 года, по инициативе президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, когда более 150 стадионов страны радушно приняли любителей этой прекрасной игры.

Развитие спорта – это ежедневная, трудная задача, работа над которой часто не видна простому человеку. В этом направлении делается многое. Заботясь о популярности хоккея в стране, организуются и проводятся показательные матчи с участием звезд российского, советского и зарубежного хоккея, в показательных матчах принимают участие даже политики и Президент страны. Организация Всероссийского Дня хоккея – еще один шаг, сделать этот вид спорта еще более популярным среди населения и, главное, среди детей, увидеть перспективных молодых ребят, принести радость болельщикам и показать впервые попавшим на игру красоту хоккея!

Организаторы праздника надеются, что он станет ежегодным и массовым, и мероприятия в рамках Дня будут проводиться регулярно по всей стране.

День Антарктиды (Antarctica Day)

Древние греки назвали ледяной север «Арктикос» в честь Большой Медведицы, расположенной на Северном полюсе, но здесь не живут белые медведи - для них тут очень холодно. Антарктида с греческого переводится как «противоположность Арктике».

Климат и поверхность этой местности так напоминают условия на Марсе, что NASA проводили здесь испытания космической программы «Викинг». Здесь же находятся точки самого сильного и продолжительного ветра и самой мощной солнечной радиации. Самая низкая в мире температура, зафиксированная в Антарктиде официально – 91,2 ниже нуля по Цельсию. Летом – минус 30-50 градусов.

Платон и Роман Зимоуказатели

Народный праздник «Платон и Роман Зимоуказатели» отмечается 1 декабря (по старому стилю - 18 ноября). Православной церковью в этот день чтится память мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского. Другие названия праздника: «Платон и Роман», «День Платона да Романа», «Зимоуказчики». По погоде этого дня судили о предстоящей зиме.

Также сегодня, 1 декабря, отмечают такие праздники:

- Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day)

- Международный день невролога

- День победы русской эскадры у мыса Синоп

- День рождения Пермского края

- День юриста Беларуси

- День работников прокуратуры Украины

- День белой козы

- День без искусства (Day Without Art)

- День скаутских мам

- День рождественских огней (National Christmas Lights Day) в США

- День поедания красных яблок (Eat a Red Apple Day) в США

- День первого президента Казахстана

- Праздник добрососедства в Туркменистане

- День независимости Португалии

- День самоуправления в Исландии

Сегодня именины празднуют: Закхей, Алфей, Роман, Анастасий, Платон, Варул.

Что происходило 1 декабря в прошлые годы

1822 - На сцене впервые выступил Ференц Лист, в будущемизвестный австрийский композитор. На время первого выступления ему было 11 лет.

1835 - Вышел тираж первого сборника сказок Ханса Кристиана Андерсена.

1863 - На заседании представителей футбольных команд Англии принято решение запретить футболистам держать на поле мяч в руках.

1878 - В Белом Доме установлен первый телефон.

1887 - Появление Шерлока Холмсана страницах повести английского писателя Артура Конан-Дойля «Этюд в багровых тонах» впервые появился этот детектив.

1891 - Американец Джеймс Нейсмит придумал новую спортивную игрубаскетбол.

1913 - На заводах Форда (США) начал работать первый конвейер. Мощности завода выпускали с конвейера по одному автомобилю каждые 2,5 часа

1913 - Открыт метрополитен в столице АргентиныБуэнос-Айресе.

1918 - Создана Югославия путем провозглашения Королевства сербов, хорватов и словенцев.

1934 - В Ленинграде коммунист Николаев застрелил лидера местной коммунистической организации Сергея Кирова. Сталин использовал это преступление для организации в СССР «большого террора» (только в Украине в декабре 1934 года расстреляли 28 человек, в том числе известных деятелей).

1955 - Начало движения против расовой сегрегации в США. В городе Монтгомери негритянка Роза Паркс отказалась уступить место белому мужчине в автобусе, за что была арестована полицией. В результате массовых акций протеста Верховный Суд США через год отменил закон о сегрегацию в городском транспорте. Это первая победа Мартина Лютера Кинга и его движения за ненасильственное отстаивание гражданских прав.

1956 - Начало кубинской революции: Фидель Кастро со своими сторонниками тайно вернулся из эмиграции на Кубу.

1958 - Провозглашение Центральноафриканской Республики (раньше это была французская колония Убанги-Шари.

1959 - 12 ведущих стран мира подписали в Вашингтоне договор о мирном научном использовании Антарктиды.

1981 - Запуск третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС. Его мощность достигала 1 млн кВт.

1988 - В Пакистане Беназир Бхутто стала первой женщиной премьер-министром в мусульманской стране.

1990 - Под дном пролива Ла-Манш встретились британские и французские строители, которые с двух концов прокладывали первые в истории подземный тоннель через этот пролив между Британией и Францией.

1991 - Более 90% процентов из 32-х миллионов граждан Украины приняли участие во Всеукраинском референдуме и высказались за независимость своей страны. Одновременно с референдумом проводились и выборы Президента, на которых победу одержал Леонид Кравчук.

1994 - Андрей Шевченко в матче против днепропетровского ФК «Днепр» забил свой первый гол в составе киевского «Динамо».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 декабря. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане смогут увидеть семь премьер в Русском театре. В Крымском академическом русском драматическом театре им. Максима Горького с 20 декабря по 15 января представят семь премьер, сообщила руководитель литературно-драматургической театра Людмила Касьяненко в эфире радио «Спутник в Крыму».

В Ялте прошел финальный показ Крымской Недели Моды. В Ялте состоялось закрытие осенних показов Крымской Недели моды.

Какой сегодня праздник 30 ноября. Сегодня, 30 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Россиянин заказал в Крым вертолет за 200 тысяч ради еды из McDonald’s. Отдыхающий в Крыму россиянин нанял частный вертолет, чтобы купить фастфуд на материке, сообщает РИА ФАН.