Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму еще 214 новых заражений коронавирусом за сутки ● В Севастополе заработал колл-центр для консультаций по COVID-19 ● Когда закончится пандемия COVID-19 - прогноз главы «Вектора» ● Еще одну больницу в Севастополе отдадут под ковидный госпиталь ● Переболевшая COVID-19 вице-премьер Крыма вышла на работу
Еще семь крымчан умерли за сутки от коронавируса
В Крыму за сутки подтвердили еще 7 смертей от коронавируса.
Общее число умерших достигло 293 человек.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2313 человек, стационарное (covid и пневмония) — 2528, изолировано в обсерваторы – 73.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 15586 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением — 11609.
Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своем фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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