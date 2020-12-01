Еще семь крымчан умерли за сутки от коронавируса

В Крыму за сутки подтвердили еще 7 смертей от коронавируса.

Общее число умерших достигло 293 человек.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2313 человек, стационарное (covid и пневмония) — 2528, изолировано в обсерваторы – 73.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 15586 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением — 11609.

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своем фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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