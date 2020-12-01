«Денег нет»: дефицит бюджета Крыма закроют за счет распродажи имущества

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Совет министров Крыма утвердил проект бюджета республики на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Соответствующее решение принято на заседании правительства региона в понедельник.

По словам вице-премьера Крыма – министра финансов Ирины Кивико, проект бюджета базируется на двух основных приоритетах – безусловное исполнение социальных обязательств перед гражданами и реализация национальных целей развития, сформулированных президентом страны.

«На 2021 год доходы прогнозируются в размере 150,8 млрд рублей, расходы – 152, 2 млрд рублей, дефицит 1,4 млрд. Источником финансирования дефицита бюджета выступает реализация пакетов акций, который планируется включить в прогнозный план приватизации имущества, находящегося в государственной собственности», – сказала Кивико.

По ее словам, изменение общего объема доходов бюджета в 2021 году связано как с изменением прогнозированного объема безвозмездных поступлений, так и с прогнозируемой динамикой налоговых и неналоговых доходов.

В частности, размер налоговых и неналоговых поступлений в 2021 году ожидается на уровне 48,4 млрд рублей, что почти на 2 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета составят 102,4 млрд рублей.Более половины (52,8%) расходов бюджета Крыма в следующем году будут касаться социально-культурной сферы. Так, на образование планируется потратить 33,5 млрд рублей (22%), сферу ЖКХ – 17 млрд рублей (11,2%). Расходы на здравоохранение составят 11,4 млрд рублей (7,5%), культуру – 4 млрд рублей (2,6%).

В плановом периоде объем расходов соответствует объему доходов и составляет: на 2022 год – 166,4 млрд рублей, на 2023 – 227,1 млрд рублей, добавила Кивико.

Как сообщалось, власти Крыма выставили на аукцион 100 процентов акций «ПАО «Массандра» – крупнейшего винодельческого предприятия региона. Начальная стоимость лота составляет 5,3 млрд рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 8 декабря.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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