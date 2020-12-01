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Власть

Чиновники Севастополя совершили ночной вояж по клубам, кальянным и пивным

Чиновники Севастополя совершили ночной вояж по клубам, кальянным и пивным

фото © пресс-служба правительства Севастополя

Ранее губернатор заявил о расцвете подпольного бизнеса на фоне коронавирусных ограничений.

В Севастополе провели ночные рейды по проверке соблюдения режима повышенной готовности гражданами и бизнесом.

На контроле властей сейчас находятся увеселительные и питейные заведения, а также гостиницы и хостелы города-героя, сообщил в ходе аппаратного совещания в правительстве региона глава департамента общественной безопасности Михаил Савчин.

«Двадцать три заведения проверено. Установлены факты нарушений в караоке-клубе по адресу Маяковского, 8; в кальян-баре также по адресу Маяковского, 8. Кроме того, установлены факты нарушений по адресам проспект Генерала Острякова, 158а, Генерала Острякова, 225в и другим», — сказал Михаил Савчин.

Сотрудниками департамента также отрабатывались жалобы местных жителей в социальных сетях. Проверкам подверглись пивной бар на проспекте Победы, 44; кальянные на улице Колобова, 34, и Большой Морской, 13а, а также заведения на улице Одесской, 19 и 27а.

«Деятельность после 10 часов вечера в указанных заведениях не осуществлялась», — подчеркнул Михаил Савчин.

Отметим: ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о расцвете подпольного бизнеса на фоне введенных в городе ограничений. По его словам, «неофициальные места» активно и открыто рекламировали свои услуги. Сообщали о нарушениях и ответственные горожане.

Глава города призывал руководство департамента общественной безопасности совместно с правоохранительными органами обратить внимание на данные сигналы и навести в этой сфере порядок.

В тексте использованы материалы: Форпост

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