Более сотни остановочных комплексов заменили в Симферополе с начала года

Власти Симферополя с начала года установили более сотни новых остановочных павильонов.

Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Бажан.

«Продолжаем устанавливать новые павильоны на остановках общественного транспорта. Всего за текущий год более ста старых конструкций демонтировано и заменено на новые. Также павильоны устанавливаются туда, где их ранее вообще не было», – написал Бажан на своей странице в Facebook.

Он добавил, что плюсом таких конструкций является наличие освещения, видеонаблюдения и разъемов для зарядки телефонов.

«Благоустройство мест ожидания транспорта продолжим и заменим все устаревшие конструкции. Работаем и с обращениями граждан по этому вопросу: меняем и устанавливаем остановки по запросам в социальных сетях. Так, например, в этом году уже появилась и еще будет добавлена остановочная конструкция на улице Калинина – там, где ранее их не было вообще. На многих других улицах тоже появились павильоны впервые. Постепенно закроем вопросы со всеми местами ожидания транспорта», – добавил Бажан.

В феврале этого года власти анонсировали масштабную замену остановочных павильонов. По информации Малярова, 25 новых комплексов будут установлены в Симферополе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году. В рамках соглашения между правительствами Москвы и Крыма город получил на эти цели 12,5 млн рублей.

Всего на территории крымской столицы более 390 остановок общественного транспорта.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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