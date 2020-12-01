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Власть

220 новых автобусов уже поступили в Крым

19:30 вторник, 1 декабря 2020

В Республику Крым поступили 220 новых автобусов. В Симферополе 6 современных машин с 1 декабря будут курсировать по маршруту 12-Б (ул. Красноармейская – ул. Крымская).

«Данные автобусы являются частью большого класса. Работают на газомоторном топливе. Предусмотрены для перевозки маломобильных групп населения. Оснащены системой кондиционирования, системой отопления, оборудованы системой валидации и информационными табло», – рассказал заместитель транспорта РК Николай Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в этом году предприятие «Крымтроллейбус» закупило 220 новых автобусов, среди которых 70 – большого класса, 150 – среднего класса, — сообщает Крым 24.

Транспорт направят в 9 муниципальных образований – Керчь, Красноперекопск, Симферополь, Ялта, Бахчисарай, Феодосия, Кировский, Красногвардейский, Ленинский районы. Напомним, что до конца 2022 года в Крыму появятся 800 новых автобусов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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