Происшествия
Женщина умерла в самолете, прилетевшем в Москву из Крыма
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ЧП произошло на борту самолета Симферополь — Москва.
Как сообщает РЕН ТВ, скончалась одна из пассажирок рейса. После посадки в столичном аэропорту «Домодедово» к самолету прибыла «скорая», фельдшер которой констатировал смерть москвички.
По предварительным данным, женщина скончалась в результате инсульта. Все обстоятельства смерти пассажирки в самолете в настоящее время выясняются.
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