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Происшествия

Женщина умерла в самолете, прилетевшем в Москву из Крыма

18:06 понедельник, 9 ноября 2020
Женщина умерла в самолете, прилетевшем в Москву из Крыма

фото © Росбалт

ЧП произошло на борту самолета Симферополь — Москва.

Как сообщает РЕН ТВ, скончалась одна из пассажирок рейса. После посадки в столичном аэропорту «Домодедово» к самолету прибыла «скорая», фельдшер которой констатировал смерть москвички.

По предварительным данным, женщина скончалась в результате инсульта. Все обстоятельства смерти пассажирки в самолете в настоящее время выясняются.

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