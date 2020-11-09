Бизнес
Застройщик в Севастополе незаконно собрал с дольщиков более семи млн рублей
Прокуратура Гагаринского района Севастополя выявила нарушение закона при привлечении средств граждан для строительства многоэтажки, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
По данным ведомства, многоквартирный дом возводится на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства.
В нарушение требований закона застройщик для возведения жилого дома привлек денежные средства граждан под видом участия в долевом строительстве. Всего застройщик получил от девятерых граждан 7,4 млн рублей.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный отдел ОМВД по Гагаринскому району Севастополя для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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