Застройщик в Севастополе незаконно собрал с дольщиков более семи млн рублей

Прокуратура Гагаринского района Севастополя выявила нарушение закона при привлечении средств граждан для строительства многоэтажки, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

По данным ведомства, многоквартирный дом возводится на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства.

В нарушение требований закона застройщик для возведения жилого дома привлек денежные средства граждан под видом участия в долевом строительстве. Всего застройщик получил от девятерых граждан 7,4 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный отдел ОМВД по Гагаринскому району Севастополя для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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